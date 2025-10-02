Бландиси о Кузнецове в «Металлурге»: «Мы пересекались в НХЛ, он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле»

Джозеф Бландиси высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».

В прошлом сезоне форварда выступал за СКА.

«Буду ждать матча с Кузнецовым. Мы пересекались в НХЛ , он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле.

Но когда мы пересечемся на льду, он будет всего лишь очередным хоккеистом, которому мы должны будем усложнить игру. Даже когда в другой команде есть мой друг, он перестает им быть на льду.

Во время игры я воспринимаю каждого соперника одинаково, и Кузнецов не станет исключением», – сказал нападающий СКА Джозеф Бландиси.

