Бландиси о Кузнецове в «Металлурге»: «Мы пересекались в НХЛ, он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле»
Джозеф Бландиси высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».
В прошлом сезоне форварда выступал за СКА.
«Буду ждать матча с Кузнецовым. Мы пересекались в НХЛ, он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле.
Но когда мы пересечемся на льду, он будет всего лишь очередным хоккеистом, которому мы должны будем усложнить игру. Даже когда в другой команде есть мой друг, он перестает им быть на льду.
Во время игры я воспринимаю каждого соперника одинаково, и Кузнецов не станет исключением», – сказал нападающий СКА Джозеф Бландиси.
Кузнецов оказался в «Металлурге» – и это счастье
Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
