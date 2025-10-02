Олимпийский чемпион Хиетанен завершил карьеру. Экс-защитник «Динамо» и «Торпедо» провел 612 игр в КХЛ

Олимпийский чемпион Юусо Хиетанен завершил карьеру.

Об этом сообщается на сайте финского «ХПК », за который 40-летний защитник играл последние 3 сезона. Хиетанен является воспитанником клуба.

Ранее Юусо Хиетанен играл за «Торпедо » и московское «Динамо ». Всего защитник провел 612 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и набрал 283 (88+195) очка при показателе полезности «+61».

В составе сборной Финляндии он стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира в 2022 году.