Олимпийский чемпион Хиетанен завершил карьеру. Экс-защитник «Динамо» и «Торпедо» провел 612 игр в КХЛ
Олимпийский чемпион Юусо Хиетанен завершил карьеру.
Об этом сообщается на сайте финского «ХПК», за который 40-летний защитник играл последние 3 сезона. Хиетанен является воспитанником клуба.
Ранее Юусо Хиетанен играл за «Торпедо» и московское «Динамо». Всего защитник провел 612 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и набрал 283 (88+195) очка при показателе полезности «+61».
В составе сборной Финляндии он стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира в 2022 году.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «ХПК»
