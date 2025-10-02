Ливо набрал очки в 5-м матче подряд. У форварда «Трактора» 4+10 в 9 играх сезона
Джош Ливо набрал очки в 5-м матче КХЛ подряд.
Нападающий «Трактора» сделал 2 передачи в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:3 Б).
Теперь на счету Джоша Ливо 14 (4+10) баллов в 9 матчах сезона-2025/26.
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости