Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Трактором». Вратарь сыграет впервые в сезоне

Владислав Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в игре с «Трактором».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 2 октября. Начало игры – в 19:30 по московскому времени. ВидеоСпортс’’ бесплатно покажет матч в прямом эфире.

Владислав Подъяпольский еще не выходил на лед в текущем чемпионате из-за травмы. В прошлом сезоне 30-летний вратарь провел 42 игры за «Ладу» и «Динамо », отражая 93,8% бросков.

В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 6 побед при 93,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,15.

В состав на матч с «Трактором » также вошел нападающий Сергей Артемьев, который еще не играл в КХЛ.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс