  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Трактором». Вратарь сыграет впервые в сезоне
1

Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Трактором». Вратарь сыграет впервые в сезоне

Владислав Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в игре с «Трактором».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 2 октября. Начало игры – в 19:30 по московскому времени. ВидеоСпортс’’ бесплатно покажет матч в прямом эфире. 

Владислав Подъяпольский еще не выходил на лед в текущем чемпионате из-за травмы. В прошлом сезоне 30-летний вратарь провел 42 игры за «Ладу» и «Динамо», отражая 93,8% бросков.

В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 6 побед при 93,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,15. 

В состав на матч с «Трактором» также вошел нападающий Сергей Артемьев, который еще не играл в КХЛ.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoВладислав Подъяпольский
logoДинамо Москва
logoТрактор
logoКХЛ
logoСергей Артемьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Подъяпольский восстановился после травмы. Вратарь «Динамо» может сыграть с «Трактором» 2 октября («Бизнес Online»)
330 сентября, 12:37
Корнилов о «Динамо»: «Большинство работает, лидеры очки набирают. Может, после Хабаровска ситуация постепенно будет выправляться»
23 сентября, 11:13
Евгений Артюхин: «Динамо» не нужно лепить горячку, надо дать Кудашову доработать. Это опытный тренер, который показывал хорошие результаты. Ничего критичного не происходит»
118 сентября, 13:44
Главные новости
КХЛ. «Нефтехимик» играет с «Ладой», «Динамо» против «Трактора»
1925 минут назадLive
ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ «Динамо» – «Трактор». Начало – в 19:30 по Москве
26 минут назадВидео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
226 минут назад
Агент Самонова о том, может ли игрок покинуть «Салават»: «Исключаю такую вероятность на данный момент. Мы не хотим бежать с тонущего корабля»
28 минут назад
Генменеджер «Сибири» о главном тренере: «Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. Думаю, завтра вы все узнаете»
3сегодня, 15:14
Смотрите «Динамо» – «Трактор» бесплатно на ВидеоСпортсе’‘! Все матчи Fonbet КХЛ смотрите на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
сегодня, 14:55ВидеоСпортс"
Смирнов о СКА при Ларионове и Ротенберге: «Стало посвободнее, нет дедовщины. Раньше молодому не все можно было сделать и сказать»
2сегодня, 14:45
Айкел хочет 13+ млн долларов в год по новому договору с «Вегасом». Сделка Капризова с «Миннесотой» не повлияла на стороны (The Fourth Period)
5сегодня, 14:30
«Флорида» подписала контракт с Микколой на 8 лет и 40 млн долларов. Договор с 29-летним защитником вступит в силу летом 2026-го
8сегодня, 14:17
Губерниев о Капризове: «Через 3-4 года «Миннесота» созреет, чтобы бороться за Кубок Стэнли. У «Вашингтона» тоже была слабая команда, но взяла трофей с Овечкиным»
10сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Бландиси о Кузнецове в «Металлурге»: «Мы пересекались в НХЛ, он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле»
59 минут назад
Агент Черных о финансовых проблемах «Салавата»: «Информации о задержках зарплаты у меня нет. Давно знаем людей, работающих в Уфе, и готовы идти на уступки»
сегодня, 14:56
Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Усиление для всей КХЛ. Уровень лиги сейчас такой, что на первых ролях Радулов и Шипачев, которым под 40 лет, и легионеры из АХЛ»
1сегодня, 13:49
Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»
10сегодня, 12:42
Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»
7сегодня, 11:20
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Трактором». Команде нужна ваша поддержка в игре против челябинцев!
сегодня, 11:00Реклама
«Вашингтон» выставил Тринеева на драфт отказов, «Колорадо» – Гущина. Форвардов хотят отправить в АХЛ
8сегодня, 10:20
Квартальнов о поражении минского «Динамо»: «Не скажу, что «Северсталь» – жесткая команда, но мы падаем на ровном месте. Ключевой момент – не забили «5 на 3»
сегодня, 09:59
«Авангард» не планирует менять пары в защите, заявил Буше: «Чистяков и Шарипзянов – словно неразлучные братья‑близнецы, у Лажуа и Ибрагимова есть слаженность»
2сегодня, 08:50
Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург». Стороны не договорились («Mash на спорте»)
26сегодня, 08:40