Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Трактором». Вратарь сыграет впервые в сезоне
Владислав Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в игре с «Трактором».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 2 октября. Начало игры – в 19:30 по московскому времени. ВидеоСпортс’’ бесплатно покажет матч в прямом эфире.
Владислав Подъяпольский еще не выходил на лед в текущем чемпионате из-за травмы. В прошлом сезоне 30-летний вратарь провел 42 игры за «Ладу» и «Динамо», отражая 93,8% бросков.
В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 6 побед при 93,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,15.
В состав на матч с «Трактором» также вошел нападающий Сергей Артемьев, который еще не играл в КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Динамо»
