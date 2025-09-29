Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
Джордан Гросс оценил старт «Трактора» в сезоне-2025/26.
В 9 матчах клуб одержал 5 побед.
– Как можете оценить дебютные матчи сезона?
– Мы стартовали с шести игр подряд на выезде, так что было непросто. Наложились травмы, дисквалификации: Джош Ливо пропустил два матча, я выбыл на одну игру, Михаил Григоренко выбыл после трех сыгранных матчей.
– Насколько вообще сложно вписаться в команду с 10 новичками?
– Да, нужно адаптироваться ко всему этому. Парни пришли из разных команд, сменили систему игры, им нужно к этому привыкать, нужно ощущать себя комфортно в новом месте. Адаптация займет какой-то срок, – сказал защитник «Трактора» Джордан Гросс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
