«Лада» прервала серию из 9 поражений подряд. Команда Десяткова обыграла «Нефтехимик»

«Лада» прервала серию из 9 поражений в КХЛ.

Команда тренера Павла Десяткова обыграла «Нефтехимик » (4:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Лада » идет последней в КХЛ с 5 очками в 11 играх. В следующем матче, 5 октября, клуб сыграет против «Адмирала».

Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова.

Для «Нефтехимика» это поражение стало 1-м в 5 последних матчах. Клуб занимает 3-е место в таблице Востока с 14 очками в 11 играх. 4 октября «Нефтехимик» примет «Автомобилист».

Игроки «Лады» получат по 350 тысяч рублей премиальных за победу над «Нефтехимиком». У команды 9 поражений подряд в КХЛ (Артур Хайруллин)