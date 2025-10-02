  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Лада» проиграла 9 матчей подряд, 8 из них – в основное время. 1.65 – уступят «Нефтехимику»
0

«Лада» проиграла 9 матчей подряд, 8 из них – в основное время. 1.65 – уступят «Нефтехимику»

«Нефтехимик» и «Лада» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Тольятти проиграл 9 последних матчей, 8 из них – в основное время. Единственная победа в этом сезоне – над «Автомобилистом» (4:3) 8 сентября.

«Нефтехимик» котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.65. На победу «Лады» дают 4.80, на ничью в основное время – такой же коэффициент.

Игра состоится 2 октября и начнется в 19:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
Ставки на хоккей
logoЛада
logoНефтехимик
logoКХЛ
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Судья Трейманис показал 75 желтых в 10 последних матчах ЛЕ. 2.37 – 5+ предупреждений в игре «Лиона» и «Зальцбурга»
5 минут назад
«ПСЖ» стал фаворитом ЛЧ у букмекеров после победы над «Барселоной». «Арсенал» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 5-й
11сегодня, 12:36
«Лудогорец» не проигрывает дома 21 матч подряд. 2.19 – не уступит «Бетису»
1сегодня, 11:50
67% – вероятность выхода «Карабаха» в плей-офф ЛЧ по версии Opta. У клуба 35-й по стоимости состав из 36 участников турнира
9сегодня, 10:37
«Монако» на 90-й спасся от поражения с «Ман Сити» (2:2). Ничья в лайве шла за 12.00
1вчера, 20:58
«Ювентус» упустил победу над «Вильярреалом» (2:2), пропустив на 90-й минуте. На спасение испанцев давали 8.00
9вчера, 20:55
«Барселона» проиграла «ПСЖ» (1:2), пропустив решающий мяч на 90-й. В лайве на парижан давали 10.00
50вчера, 20:53
«Карабах» выиграл второй матч подряд в ЛЧ, котируясь явным андердогом у букмекеров
11вчера, 18:39
«Пари НН» проиграл 14 матчей подряд, когда на соперника давали 1.50 и ниже. Победа «Спартака» идет за 1.50
4вчера, 10:28
«Барселона» и «ПСЖ» забили 4+ мяча в 8 из 10 последних личных встреч. 1.90 – продление тренда
1вчера, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» и «ПСЖ» обменялись голами в первом тайме. Букмекеры считают, что каталонцы победят
2вчера, 19:50
«Барса» – очень сильный соперник, поэтому увезти победу «ПСЖ» будет сложно». Прогноз Артема Денисова на матч ЛЧ
вчера, 15:30
«Сити» набрал ход, но сыграть на ноль едва ли получится». Прогноз Славы Палагина на матч «Монако» – «Ман Сити»
вчера, 15:15
Игроки БЕТСИТИ ждут победы «Барселоны» над «ПСЖ» в Лиге чемпионов
вчера, 12:18Промо
«Ливерпуль» проигрывает «Галатасараю» (0:1) после первого тайма. На камбэк англичан дают 2.90
230 сентября, 19:51
«Реал» – очевидный фаворит, который должен выиграть на классе». Прогноз Тимура Бокова на матч «Кайрат» – «Реал»
30 сентября, 10:45
«Рубин» спокойно победит «Зенит» в один-два мяча». Прогноз Глеба Чернявского на матч Фонбет Кубка России
30 сентября, 09:50
«Кайрат» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы соперников на победу
130 сентября, 08:39Реклама
Хайруллин набирал очки в 12 последних матчах против «Торпедо». 1.42 – гол или ассист сегодня
29 сентября, 14:16
Медведев победил Зверева в 13 из 15 матчей с 2020 года. Россиянин котируется фаворитом сегодня
29 сентября, 10:24