«Лада» проиграла 9 матчей подряд, 8 из них – в основное время. 1.65 – уступят «Нефтехимику»
«Нефтехимик» и «Лада» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Тольятти проиграл 9 последних матчей, 8 из них – в основное время. Единственная победа в этом сезоне – над «Автомобилистом» (4:3) 8 сентября.
«Нефтехимик» котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.65. На победу «Лады» дают 4.80, на ничью в основное время – такой же коэффициент.
Игра состоится 2 октября и начнется в 19:00 мск.
