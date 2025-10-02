Беспалов о драке вратарей «Авангарда» и «Адмирала»: «Зрелищность матча от этого только повысилась. Думаю, будет много просмотров, лайков этого видео. Не вижу в этом ничего плохого»

Никита Беспалов высказался о драке вратарей в матче FONBET КХЛ.

Инцидент произошел в игре «Авангарда » и «Адмирала » (6:1), Андрей Мишуров подрался с Адамом Гуской .

«Я не призываю остальных вратарей делать то же самое, но зрелищность этого матча от этого только повысилась. Думаю, потом будет много просмотров, лайков этого видео, поэтому я не вижу в этом ничего плохого.

Знаю по себе, что эмоции зашкаливают, есть периоды в карьере, когда игры не идут, накапливается спортивная злость, и необходимо выплеснуть эмоции. И это лучше, чем если бы они это сделали где-то на улице. Они порадовали своих болельщиков, замотивировали своих партнеров», – сказал бывший голкипер «Спартака», «Торпедо» и «Сибири» Никита Беспалов .

Он также отметил, что вратарям обычно трудно драться в своей экипировке, которая тяжелее, чем у полевых игроков.

«У нас другая защита тела, в которой непросто махать руками. Видимо, драка не получилась до конца, я видел, что ребята были уставшими, поскольку в такой форме не так комфортно драться», – добавил Беспалов.

🥊Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи