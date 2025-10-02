  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беспалов о драке вратарей «Авангарда» и «Адмирала»: «Зрелищность матча от этого только повысилась. Думаю, будет много просмотров, лайков этого видео. Не вижу в этом ничего плохого»
0

Беспалов о драке вратарей «Авангарда» и «Адмирала»: «Зрелищность матча от этого только повысилась. Думаю, будет много просмотров, лайков этого видео. Не вижу в этом ничего плохого»

Никита Беспалов высказался о драке вратарей в матче FONBET КХЛ.

Инцидент произошел в игре «Авангарда» и «Адмирала» (6:1), Андрей Мишуров подрался с Адамом Гуской.

«Я не призываю остальных вратарей делать то же самое, но зрелищность этого матча от этого только повысилась. Думаю, потом будет много просмотров, лайков этого видео, поэтому я не вижу в этом ничего плохого.

Знаю по себе, что эмоции зашкаливают, есть периоды в карьере, когда игры не идут, накапливается спортивная злость, и необходимо выплеснуть эмоции. И это лучше, чем если бы они это сделали где-то на улице. Они порадовали своих болельщиков, замотивировали своих партнеров», – сказал бывший голкипер «Спартака», «Торпедо» и «Сибири» Никита Беспалов.

Он также отметил, что вратарям обычно трудно драться в своей экипировке, которая тяжелее, чем у полевых игроков.

«У нас другая защита тела, в которой непросто махать руками. Видимо, драка не получилась до конца, я видел, что ребята были уставшими, поскольку в такой форме не так комфортно драться», – добавил Беспалов. 

🥊Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoАндрей Мишуров
logoНикита Беспалов
драки
logoАвангард
logoАдмирал
logoКХЛ
logoАдам Гуска
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»
10сегодня, 12:42
Гуска о драке с Мишуровым: «Получился неплохой бой. Пожали друг другу руки после матча, нет никаких претензий»
2сегодня, 01:45
Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»
вчера, 20:44
Главные новости
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «За свою грандиозную карьеру он смог завоевать любовь и уважение фанатов. Челябинские болельщики с пониманием отнесутся к выбору земляка»
4 минуты назад
«Динамо» – «Трактор» – 1:0. Броссо забил! ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
114 минут назадВидео
Касатонов о рекордном контракте Капризова: «Это подчеркивает, что «Миннесота» ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе»
26 минут назад
«Калгари» продлил контракт с тренером Хаской на 2 сезона
40 минут назад
Каралахти арестован в Финляндии. Экс-защитник клубов КХЛ и НХЛ подозревается в совершении преступления, связанного с наркотиками
251 минуту назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
3сегодня, 15:59
КХЛ. «Нефтехимик» играет с «Ладой», «Динамо» против «Трактора»
41сегодня, 16:59Live
Кныжов о работе жены в ВМФ США: «Она была вторым пилотом, занималась навигацией. Она закончила службу, решила вести более спокойную жизнь»
3сегодня, 16:53
ФХР о 24-летии Никишина: «Защитник сборной России отмечает день рождения. Пусть здоровье будет богатырским, игра – уверенной, а побед – как можно больше»
сегодня, 16:41
Агент Самонова о том, может ли игрок покинуть «Салават»: «Исключаю такую вероятность на данный момент. Мы не хотим бежать с тонущего корабля»
4сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «Рад за Женю. Надеюсь, он осознал все моменты, которые с ним происходили, перестроился после Америки к русскому менталитету»
сегодня, 16:59
Рене Фазель: «Мне нравится уровень арбитров в КХЛ. Их профессионализм, уверенность на льду. Лига прилагает много усилий, чтобы из сезона в сезон повышать и обогащать их мастерство»
сегодня, 16:34
Подъяпольский будет защищать ворота «Динамо» в матче с «Трактором». Вратарь сыграет впервые в сезоне
1сегодня, 15:45
Бландиси о Кузнецове в «Металлурге»: «Мы пересекались в НХЛ, он хороший игрок. Уверен, что фанаты КХЛ рады вновь увидеть его в деле»
сегодня, 15:26
Агент Черных о финансовых проблемах «Салавата»: «Информации о задержках зарплаты у меня нет. Давно знаем людей, работающих в Уфе, и готовы идти на уступки»
1сегодня, 14:56
Плющев о Кузнецове в «Металлурге»: «Усиление для всей КХЛ. Уровень лиги сейчас такой, что на первых ролях Радулов и Шипачев, которым под 40 лет, и легионеры из АХЛ»
1сегодня, 13:49
Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»
10сегодня, 12:42
Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»
7сегодня, 11:20
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Трактором». Команде нужна ваша поддержка в игре против челябинцев!
сегодня, 11:00Реклама
«Вашингтон» выставил Тринеева на драфт отказов, «Колорадо» – Гущина. Форвардов хотят отправить в АХЛ
8сегодня, 10:20