  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гуска о драке с Мишуровым: «Получился неплохой бой. Пожали друг другу руки после матча, нет никаких претензий»
0

Гуска о драке с Мишуровым: «Получился неплохой бой. Пожали друг другу руки после матча, нет никаких претензий»

Адам Гуска высказался о драке с Андреем Мишуровым.

«Авангард» обыграл «Адмирал» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде между собой подрались голкипер команд Андрей Мишуров и Адам Гуска.

«Была эмоциональная игра. Нервы были на пределе. Мы вызвали друг друга в центр площадки.

Дальше вы все видели сами – получился неплохой бой. После матча мы пожали друг другу руки. Никаких претензий нет», – сказал голкипер «Адмирала» Адам Гуска.

🥊Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
logoАдам Гуска
logoАдмирал
logoАвангард
logoКХЛ
logoАндрей Мишуров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамбиев о драке вратарей: «Я это не приветствуют. Голкипер должен играть в воротах, а не драться»
8вчера, 16:47
Вратари Мишуров и Гуска подрались в матче «Авангарда» с «Адмиралом»
44вчера, 15:42Видео
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Колорадо» против «Вегаса», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом», «Питтсбург» обыграл «Баффало»
6 минут назадLive
Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»
421 минуту назад
Казинс оштрафован на 2148 долларов за удар клюшкой по руке Демидова
сегодня, 01:13
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
вчера, 22:30Спецпроект
Ларионов о 3 поражениях СКА в 4 играх: «Говорить о кризисе я бы не стал. Нам не хватает опытных ребят в обороне, которые на подходе, это Зайцев и Педан. Это тот рубеж, который очень важен»
3вчера, 21:58
Величкин о Кузнецове: «В «Металлурге» не забалуешь. Здесь все настроено на работу. И у команды, и у Евгения должно получиться»
вчера, 21:48
Ротенберг выложил фото с Машковым: «Встретился с руководителем «Современника». Поздравляю театр с открытием 70-го сезона! Это знаковое событие для культурной жизни России»
7вчера, 21:10Фото
Ларионов о 1-м голе сына за СКА: «В нашей семье всегда было так: на 1-м месте команда, а премии на другой полке. Рад, что он сумел забить. Надеюсь, его игра станет более яркой»
5вчера, 20:51
Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»
вчера, 20:44
Сурин забил 8-й гол в сезоне и возглавил гонку снайперов КХЛ. У 19-летнего форварда «Локомотива» 13 очков в 11 матчах
3вчера, 20:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»
вчера, 21:41
Ян Кузнецов прошел через драфт отказов «Калгари» и отправится в АХЛ
вчера, 21:31
Тренер «Амура» Гальченюк на вопрос о концовке матча с «Автомобилистом»: «Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Мое решение было таким»
вчера, 20:59
«Нэшвилл» забрал Джоста с драфта отказов «Каролины»
3вчера, 19:23
Епанчинцев о 2:5 от «Салавата»: «Где-то перегорели. Во 2-м периоде полностью отдали инициативу сопернику. Не имеем права так играть»
4вчера, 18:11
Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»
3вчера, 16:53
Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина
6вчера, 15:51
Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее
2вчера, 13:40
Василевский возобновил тренировки с «Тампой». Голкипер не участвовал в занятиях с 19 сентября
вчера, 13:10
Кадейкин о том, может ли Абрамович спасти «Салават»: «Думаете, он прочитает мое интервью? Хотелось бы, чтобы Уфа играла и была топ-клубом»
6вчера, 10:55