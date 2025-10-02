Гуска о драке с Мишуровым: «Получился неплохой бой. Пожали друг другу руки после матча, нет никаких претензий»
Адам Гуска высказался о драке с Андреем Мишуровым.
«Авангард» обыграл «Адмирал» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде между собой подрались голкипер команд Андрей Мишуров и Адам Гуска.
«Была эмоциональная игра. Нервы были на пределе. Мы вызвали друг друга в центр площадки.
Дальше вы все видели сами – получился неплохой бой. После матча мы пожали друг другу руки. Никаких претензий нет», – сказал голкипер «Адмирала» Адам Гуска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости