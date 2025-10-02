Гуска о драке с Мишуровым: «Получился неплохой бой. Пожали друг другу руки после матча, нет никаких претензий»

Адам Гуска высказался о драке с Андреем Мишуровым.

«Авангард » обыграл «Адмирал » (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде между собой подрались голкипер команд Андрей Мишуров и Адам Гуска .

«Была эмоциональная игра. Нервы были на пределе. Мы вызвали друг друга в центр площадки.

Дальше вы все видели сами – получился неплохой бой. После матча мы пожали друг другу руки. Никаких претензий нет», – сказал голкипер «Адмирала» Адам Гуска.

🥊Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи