Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»

Леонид Тамбиев отметил, что не поддерживает драки вратарей.

Адмирал» проиграл «Авангарду » со счетом 1:6. В стартовом составе команды вышел вратарь Дмитрий Шугаев , но после 3 пропущенных шайб его заменил Адам Гуска .

На 49-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями Гуской и Андреем Мишуровым .

– Настрой у ребят хороший. Но первые шайбы… уверенность у любой команды пропадет, тяжело переломить ход матча. Ребята хорошо готовились. И двигались мы лучше, чем в Астане. Пятый день, движение было неплохое. Но эти легкие голы в самом начале подкосят любого.

– Вратаря и должны были отправить на скамейку?

– Вы хотели, чтобы я сел туда на пять минут? Я могу.

– Почему Шугаева поставили под «Авангард»?

– У нас тренер вратарей так решил. Может, ему приснилось? Сон приснился, Шугаев в нем приснился. Он почему-то был уверен, что играть будет Шугаев. Тут ни добавить ни убавить.

– Вы недовольны дракой?

– Как я уже сказал, я не поддерживаю такие драки. Это североамериканское шоу. Кроме того, что делать, если вратарь получит травму? Это у «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей подряд. А у нас если Гуска сломается, то кто играть будет?

– У него проблемы какие-то?

– Не знаю, еще не видел доктора, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев.

🥊Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи