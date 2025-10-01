Тамбиев о драке вратарей: «Это североамериканское шоу, не поддерживаю. У «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей. А у нас если Гуска сломается, кто играть будет?»
Адмирал» проиграл «Авангарду» со счетом 1:6. В стартовом составе команды вышел вратарь Дмитрий Шугаев, но после 3 пропущенных шайб его заменил Адам Гуска.
На 49-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями Гуской и Андреем Мишуровым.
– Настрой у ребят хороший. Но первые шайбы… уверенность у любой команды пропадет, тяжело переломить ход матча. Ребята хорошо готовились. И двигались мы лучше, чем в Астане. Пятый день, движение было неплохое. Но эти легкие голы в самом начале подкосят любого.
– Вратаря и должны были отправить на скамейку?
– Вы хотели, чтобы я сел туда на пять минут? Я могу.
– Почему Шугаева поставили под «Авангард»?
– У нас тренер вратарей так решил. Может, ему приснилось? Сон приснился, Шугаев в нем приснился. Он почему-то был уверен, что играть будет Шугаев. Тут ни добавить ни убавить.
– Вы недовольны дракой?
– Как я уже сказал, я не поддерживаю такие драки. Это североамериканское шоу. Кроме того, что делать, если вратарь получит травму? Это у «Авангарда» есть Серебряков, который может отыграть 50 матчей подряд. А у нас если Гуска сломается, то кто играть будет?
– У него проблемы какие-то?
– Не знаю, еще не видел доктора, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.