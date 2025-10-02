Кныжов о работе жены в ВМФ США: «Она была вторым пилотом, занималась навигацией. Она закончила службу, решила вести более спокойную жизнь»

Николай Кныжов высказался о службе своей жены в ВМФ США.

В июле защитник подписал контракт с фарм-клубом «Ванкувера».

– Она смогла поехать с вами в Канаду? Она там будет работать?

– Она закончила свою службу, ушла из ВМФ, больше не связана никакими контрактами. Поступила в магистратуру, в университет, будет получать второй диплом. Учится онлайн.

Она очень умная девчонка, попала в одну из топовых программ университета в Калифорнии, и я очень за нее рад. Поэтому она смогла поехать со мной и при этом продолжает учебу дистанционно.

Когда мы только начали общаться, я, наоборот, поддерживал ее карьеру. Я не настаивал на том, чтобы она уходила со службы. Она сама приняла решение, что в будущем хотела бы быть женой и мамой, вести более спокойную жизнь. Я ее поддержал, и она очень рада, что так поступила.

– Насколько вы беспокоились о ней? У нее была опасная служба?

–У нее была спокойная служба. Конечно, я за нее всегда переживал. Даже если она одна пошла в магазин, я уже волновался, потому что ее рядом нет. Но в целом база у них была хорошая, жилье предоставлено, все обустроено.

Она была вторым пилотом, занималась навигацией, а не управлением самолета. Пока она служила на базе, я был спокоен. Но если бы она осталась, то была бы вероятность, что ее могут отправить в длительную командировку на корабле, например, на полгода или год. Вот это нас беспокоило больше всего. К счастью, сейчас этого уже нет, – сказал защитник «Эбботсфорд Кэнакс» Николай Кныжов .