Кныжов сделал 3 передачи за фарм «Питтсбурга» в АХЛ в матче с «Хартфордом» и завершил его с «+5». Пономарев набрал 1+1
Николай Кныжов сделал 3 передачи за фарм «Питтсбурга» в АХЛ.
Защитник «Уилкс-Бэрри» отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Хартфорд Вулф Пэк» (7:1).
Россиянин завершил встречу с показателем полезности «+5» и был признан третьей звездой. Всего в сезоне у него стало 6 (1+5) очков в 13 играх.
Форвард «Пингвинс» Василий Пономарев в матче с фармом «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) очка. В 42 играх в сезоне у него 33 (12+21) балла при полезности «+9».
Вратарь «Уилкс-Бэрри» Сергей Мурашов сегодня остался в запасе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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