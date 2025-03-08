Кныжов сделал 3 передачи за фарм «Питтсбурга» в АХЛ в матче с «Хартфордом» и завершил его с «+5». Пономарев набрал 1+1

Николай Кныжов сделал 3 передачи за фарм «Питтсбурга» в АХЛ.

Защитник «Уилкс-Бэрри» отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Хартфорд Вулф Пэк » (7:1).

Россиянин завершил встречу с показателем полезности «+5» и был признан третьей звездой. Всего в сезоне у него стало 6 (1+5) очков в 13 играх.

Форвард «Пингвинс» Василий Пономарев в матче с фармом «Рейнджерс» набрал 2 (1+1) очка. В 42 играх в сезоне у него 33 (12+21) балла при полезности «+9».

Вратарь «Уилкс-Бэрри » Сергей Мурашов сегодня остался в запасе.