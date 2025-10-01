Епанчинцев о 2:5 от «Салавата»: «Где-то перегорели. Во 2-м периоде полностью отдали инициативу сопернику. Не имеем права так играть»
– До счета 1:2 была более-менее равная игра, была возможность вернуться в игру. Потом полностью провалили второй период. Но в третьем периоде проявили характер. Есть за что зацепиться.
Где-то перегорели сегодня. Радует, что молодой вратарь помог ребятам.
– С чем связываете серийные голы?
– Тяжело сразу говорить, нужно разобраться.
– Почему не удалось перехватить инициативу?
– Во втором периоде полностью отдали инициативу сопернику, у них стало все получаться. Не имеем права так играть.
– Не думали перестать делать ставку на Доминга?
– После матча можно думать все, что угодно. Надеялись, что опытный вратарь сыграет достойно, но есть то, что есть, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина