Епанчинцев о 2:5 от «Салавата»: «Где-то перегорели. Во 2-м периоде полностью отдали инициативу сопернику. Не имеем права так играть»

Вадим Епанчинцев подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5).

– До счета 1:2 была более-менее равная игра, была возможность вернуться в игру. Потом полностью провалили второй период. Но в третьем периоде проявили характер. Есть за что зацепиться.

Где-то перегорели сегодня. Радует, что молодой вратарь помог ребятам.

– С чем связываете серийные голы?

– Тяжело сразу говорить, нужно разобраться.

– Почему не удалось перехватить инициативу?

– Во втором периоде полностью отдали инициативу сопернику, у них стало все получаться. Не имеем права так играть.

– Не думали перестать делать ставку на Доминга?

– После матча можно думать все, что угодно. Надеялись, что опытный вратарь сыграет достойно, но есть то, что есть, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев .

Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина