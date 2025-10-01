Демидов набрал 0+2 в матче с «Оттавой» на предсезонке и стал 3-й звездой. «Монреаль» разгромил «Сенаторс» (5:0) в Квебеке

Иван Демидов набрал 0+2 в матче с «Оттавой» на предсезонке и стал 3-й звездой.

«Монреаль » разгромил «Сенаторс» (5:0) в выставочном матче, проходившем в Квебеке . 19-летний российский форвард дважды ассистировал партнерам при игре в большинстве – во втором периоде он помог отличиться Патрику Лайне , в третьем – Лэйну Хатсону . Демидов также отметился двумя бросками в створ и завершил встречу с полезностью «+1».