Казинс наотмашь ударил Демидова клюшкой по рукам в предсезонной игре. «Оттава» и «Монреаль» набрали 150 минут штрафа

Ник Казинс наотмашь ударил Ивана Демидова клюшкой по рукам в предсезонной игре.

«Монреаль » оказался сильнее «Оттавы » (5:0) в матче, проходившем в Квебеке.

По ходу встречи состоялись четыре драки, «Сенаторс» получили 100 минут штрафа, «Канадиенс» – 50 минут.

В середине третьего периода Казинс ударил Демидова клюшкой по рукам, за что получил двухминутное удаление. Российский форвард уехал на скамейку, потряхивая рукой.

В этой игре Демидов набрал 2 (0+2) очка и стал третьей звездой.