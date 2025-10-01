Казинс наотмашь ударил Демидова клюшкой по рукам в предсезонной игре. «Оттава» и «Монреаль» набрали 150 минут штрафа
Ник Казинс наотмашь ударил Ивана Демидова клюшкой по рукам в предсезонной игре.
«Монреаль» оказался сильнее «Оттавы» (5:0) в матче, проходившем в Квебеке.
По ходу встречи состоялись четыре драки, «Сенаторс» получили 100 минут штрафа, «Канадиенс» – 50 минут.
В середине третьего периода Казинс ударил Демидова клюшкой по рукам, за что получил двухминутное удаление. Российский форвард уехал на скамейку, потряхивая рукой.
В этой игре Демидов набрал 2 (0+2) очка и стал третьей звездой.
