Ротенберг выложил фото с Машковым: «Встретился с руководителем «Современника». Поздравляю театр с открытием 70-го сезона! Это знаковое событие для культурной жизни России»
Роман Ротенберг выложил фото с Владимиром Машковым.
«Встретился с Владимиром Машковым – народным артистом, режиссером и художественным руководителем «Современника».
Поздравляю театр «Современник» с открытием юбилейного 70-го сезона!
Это знаковое событие для всей культурной жизни не только столицы, но и всей страны. Пусть новые постановки продолжают вдохновлять зрителей и укреплять уникальные традиции легендарного театра», – написал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
