Ротенберг выложил фото с Машковым: «Встретился с руководителем «Современника». Поздравляю театр с открытием 70-го сезона! Это знаковое событие для культурной жизни России»

Роман Ротенберг выложил фото с Владимиром Машковым.

«Встретился с Владимиром Машковым – народным артистом, режиссером и художественным руководителем «Современника».

Поздравляю театр «Современник» с открытием юбилейного 70-го сезона!

Это знаковое событие для всей культурной жизни не только столицы, но и всей страны. Пусть новые постановки продолжают вдохновлять зрителей и укреплять уникальные традиции легендарного театра», – написал член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81