Ротенберг объявил о производстве клюшек под брендом «Красная машина»: «Первая есть. Хотим, чтобы все играли нашими клюшками. Сделано в России»
Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда «Красная машина».
Главный тренер «России 25» и член совета директоров «Динамо» показал первую произведенную клюшку, а затем произвел несколько бросков по воротам и поделился положительными впечатлениями о клюшке.
«У нас первая клюшка «Красная машина» в истории. Только привезли. Начинаем производство. Хотим, чтобы все играли нашими клюшками.
Все это произведено в России. «Красная машина» – хорошая клюшка получилась. «Красная машина», вперед!» – сказал Роман Ротенберг.
Изображение: скриншот видео из телеграм-канала Романа Ротенберга.
