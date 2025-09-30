Ротенберг объявил о производстве клюшек под брендом «Красная машина»: «Первая есть. Хотим, чтобы все играли нашими клюшками. Сделано в России»

Роман Ротенберг объявил о запуске производства клюшек бренда «Красная машина».

Главный тренер «России 25» и член совета директоров «Динамо » показал первую произведенную клюшку, а затем произвел несколько бросков по воротам и поделился положительными впечатлениями о клюшке.

«У нас первая клюшка «Красная машина» в истории. Только привезли. Начинаем производство. Хотим, чтобы все играли нашими клюшками.

Все это произведено в России. «Красная машина» – хорошая клюшка получилась. «Красная машина», вперед!» – сказал Роман Ротенберг .

Изображение: скриншот видео из телеграм-канала Романа Ротенберга.