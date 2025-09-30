Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»
В межсезонье Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера петербургского клуба, а затем он вошел в совет директоров «Динамо».
– Когда я общался с твоим одноклубником Артемием Плешковым, он признался, что при Ротенберге в команде моментами не хватало позитива и хорошей рабочей этики. Это действительно так?
– Ну да, сейчас на позитиве, с улыбкой. Правильно он сказал, что такого чуть-чуть, может, где-то не хватало.
– То есть раньше как-то немножко напряженнее была обстановка?
– Ну, местами, да, бывало.
– А в случае неудач, поражений, риторика тренерского штаба в отношении вас изменилась в раздевалке?
– Делаем выводы, двигаемся дальше, нос не вешаем. Делаем работу над ошибками.
– То есть в целом, за последнее время, атмосфера в команде стала более сплоченная, чем было раньше?
– Да, – сказал защитник СКА Данила Галенюк.