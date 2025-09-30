  • Спортс
  • Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»
2

Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»

Данила Галенюк высказался об атмосфере в СКА при Романе Ротенберге.

В межсезонье Ротенберг был отправлен в отставку с поста главного тренера петербургского клуба, а затем он вошел в совет директоров «Динамо». 

– Когда я общался с твоим одноклубником Артемием Плешковым, он признался, что при Ротенберге в команде моментами не хватало позитива и хорошей рабочей этики. Это действительно так?

– Ну да, сейчас на позитиве, с улыбкой. Правильно он сказал, что такого чуть-чуть, может, где-то не хватало.

– То есть раньше как-то немножко напряженнее была обстановка?

– Ну, местами, да, бывало.

– А в случае неудач, поражений, риторика тренерского штаба в отношении вас изменилась в раздевалке?

– Делаем выводы, двигаемся дальше, нос не вешаем. Делаем работу над ошибками.

– То есть в целом, за последнее время, атмосфера в команде стала более сплоченная, чем было раньше?

– Да, – сказал защитник СКА Данила Галенюк. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
