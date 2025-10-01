  • Спортс
  • Ларионов о 2:3 от «Торпедо»: «Настроение печальное. Продолжаем сами себе стрелять в ногу, не хочется, чтобы это было тенденцией. СКА еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе»
Ларионов о 2:3 от «Торпедо»: «Настроение печальное. Продолжаем сами себе стрелять в ногу, не хочется, чтобы это было тенденцией. СКА еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе»

Игорь Ларионов высказался о поражении СКА в матче с «Торпедо» (2:3 ОТ).

«Торпедо» обыграло команду Ларионова в 3-й раз в сезоне. Клуб из Нижнего Новгорода отыгрался с 0:2 по ходу матча.

В прошлом сезоне Ларионов возглавлял «Торпедо».

«Настроение печальное. Очко взяли, но не о том шла речь. Матч оставил небольшой осадок, не самый хороший. Нечего таить, решай игру раньше, забивай гол…. Но, к сожалению, продолжаем сами себе стрелять в ногу и терять очки. Спорт – такая вещь, когда не забиваешь ты – забивают тебе.

Не хочется, чтобы это было тенденцией. Мы понимаем ответственность перед болельщиками. Путь не всегда бывает ровным. Неплохо начинали, но нужно быть более уверенным в своих силах. Видно пока мы еще к этому не пришли.

Перед третьим периодом было сказано, что мы не сушим игру, играем правильно, без удалений. Но иногда человеческий фактор влияет на решения. Ты никак не можешь это предугадать, ты ошибаешься, тебя наказывают.

На кого-то показывать пальцем не в моих правилах, потому что это командная игра. Нужно каждому из нас покопаться в себе. Поменяли сочетания и вроде нашли, пошли голы, был момент у Полякова, когда могли решить ход матча.

Должны понимать, что легких игр не бывает. Команда еще не в том состоянии, чтобы обыгрывать всех на классе. Не хотим, чтобы ребята были закрепощены и совершали ошибки, но иногда нужно больше простоты, концентрации. Об этом было сказано и перед игрой.

Это процесс, который бывает очень болезненным. Не сомневаюсь, что мы его преодолеем. Нужно провести серию матчей более уверенно», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

«Торпедо» обыграло СКА в 3-й раз в сезоне. Команда Исакова отыгралась с 0:2 и победила в овертайме

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
