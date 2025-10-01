Ларионов-младший забил 1-й гол за СКА – «Торпедо» в большинстве. У него 1+2 в 10 матчах сезона
Игорь Ларионов-младший забил свой первый гол за СКА.
Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Торпедо».
Сегодня Игорь Ларионов-младший забросил первую шайбу в составе СКА в матче против клуба из Нижнего Новгорода. Он отличился в большинстве.
После 2-го периода СКА ведет в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Торпедо» со счетом 2:0.
Всего на счету Ларионова-младшего теперь 3 (1+2) балла в 10 матчах сезона.
