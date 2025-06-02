Шартье, Клаэссон, Ярош, Галиев и Хомченко покинули ЦСКА после истечения контрактов

Пять хоккеистов завершили выступления за ЦСКА.

Вратарь Павел Хомченко, защитники Фредрик Клаэссон и Кристиан Ярош , нападающие Станислав Галиев и Рурк Шартье покинули клуб в связи с истечением контрактов.

Хомченко, Галиев и Шартье пополнили ЦСКА по ходу прошлого сезона.

Хомченко провел 16 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ за команду, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 91,1% бросков.

Галиев набрал 6 (4+2) баллов за клуб в 21 матче регулярки. Шартье отметился 1 (1+0) очком в 19 играх за команду в чемпионате.

Ярош и Клаэссон провели полный сезон за ЦСКА . Ярош набрал 12 (2+10) очков в 51 матче чемпионата, Клаэссон отметился 14 (1+13) очками в 67 играх чемпионата.