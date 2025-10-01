  • Спортс
  • «Авангард» выиграл 8 из 9 последних матчей. Шарипзянов, Потуральски, Окулов и Фьоре набрали по 2 очка в игре с «Адмиралом»
5

«Авангард» выиграл 8 из 9 последних матчей. Шарипзянов, Потуральски, Окулов и Фьоре набрали по 2 очка в игре с «Адмиралом»

«Авангард» одержал 8-ю победу в 9 последних матчах.

Команда тренера Ги Буше обыграла «Адмирал» (6:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

По 2 очка в составе «Авангарда» набрали Дамир Шарипзянов (1+1), Эндрю Потуральски (0+2), Константин Окулов (1+1) и Джованни Фьоре (0+2).

Для «Адмирала» поражение стало 4-м подряд. Клуб занимает 9-е место на Востоке с 8 очками в 9 играх.

«Авангард» идет на 1-м месте с 16 очками в 10 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
