«Авангард» выиграл 8 из 9 последних матчей. Шарипзянов, Потуральски, Окулов и Фьоре набрали по 2 очка в игре с «Адмиралом»
«Авангард» одержал 8-ю победу в 9 последних матчах.
Команда тренера Ги Буше обыграла «Адмирал» (6:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
По 2 очка в составе «Авангарда» набрали Дамир Шарипзянов (1+1), Эндрю Потуральски (0+2), Константин Окулов (1+1) и Джованни Фьоре (0+2).
Для «Адмирала» поражение стало 4-м подряд. Клуб занимает 9-е место на Востоке с 8 очками в 9 играх.
«Авангард» идет на 1-м месте с 16 очками в 10 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости