  • «Автомобилист» поднял стяг с именем Дацюка под своды арены: «Чествуем легенду мирового хоккея, нашего земляка, капитана, чье имя навсегда вписано в историю спорта»
14

«Автомобилист» поднял стяг с именем Дацюка под своды арены: «Чествуем легенду мирового хоккея, нашего земляка, капитана, чье имя навсегда вписано в историю спорта»

Именной стяг Павла Дацюка подняли под своды «УГМК-Арены» в Екатеринбурге.

Торжественная церемония прошла перед началом игры «Автомобилиста» с «Амуром».

«Сегодня на «УГМК-Арене» мы чествуем легенду мирового хоккея, нашего земляка, капитана, чье имя навсегда вписано в историю спорта – Павла Дацюка!

Под своды арены поднимается именной стяг легендарного хоккеиста», – говорится в сообщении «Автомобилиста». 

Дацюк – уроженец Екатеринбурга. Он выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2021 год. Павел Дацюк является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», олимпийским чемпионом, чемпионом мира и членом Зала хоккейной славы. В составе СКА он становился обладателем Кубка Гагарина.

Скриншот: t.me/hockeyonkp

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
