Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина
Вратарь «Сибири» Луи Доминге был заменен в матче с «Салаватом».
Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:5, 3-й период).
33-летний Луи Доминге пропустил 4 шайбы к 36-й минуте игры, после чего был заменен.
Место в воротах занял Семен Кокаулин. Этот матч стал для него дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
