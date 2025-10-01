Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина

Вратарь «Сибири» Луи Доминге был заменен в матче с «Салаватом».

Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева » (1:5, 3-й период).

33-летний Луи Доминге пропустил 4 шайбы к 36-й минуте игры, после чего был заменен.

Место в воротах занял Семен Кокаулин. Этот матч стал для него дебютным в Фонбет Чемпионате КХЛ.