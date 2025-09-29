Исаев, Чистяков и Пинчук – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок

КХЛ определила лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив »), одержавший 3 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ с коэффициентом надежности 1,00. Он отразил 96,51% бросков. В матче с «Сочи» (5:0) Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Семен Чистяков («Авангард »), набравший 5 (3+2) очков в 3 играх недели с показателем полезности «+2». В матчах со СКА (4:2) и «Салаватом Юлаевым» (5:2) Чистяков стал автором победных шайб. На его счету также 3 силовых приема, 3 блокированных броска, 2 отбора шайбы и 1 перехват.

Лучшим нападающим признан Виталий Пинчук («Динамо » Минск), набравший 4 (4+0) балла в 3 матчах. В игре с «Торпедо» (3:2) Пинчук сделал хет-трик и стал автором победной шайбы. На его счету также 1 блокированный бросок и 1 отбор шайбы.

Лучшим новичком стал Михаил Федоров («Металлург »). Нападающий отметился 2 (1+1) очками в 2 матчах недели с показателем полезности «+2». На его счету также 1 блокированный бросок, 1 отбор шайбы и 1 перехват.