НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
В НХЛ пройдут очередные выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Тампа-Бэй» – «Флорида» – 02:00
«Коламбус» – «Вашингтон» – 02:00
«Миннесота» – «Виннипег» – 03:00
«Сент-Луис» – «Даллас» – 03:00
«Юта» – «Лос-Анджелес» – 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
