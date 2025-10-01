Даниил Орлов после 6:3 с «Трактором»: «Оборона у них плохая. Про «Спартак» так часто говорят. Может, не только на нас надо внимание обращать?»

Даниил Орлов сказал, что «Трактор» плохо играет в защите.

«Спартак» обыграл челябинцев (6:3) в домашнем матче FONBET КХЛ.

«Впечатления от матча остались положительные. Мы выиграли у финалиста Кубка Гагарина во второй раз за сезон. Надеюсь, встретимся с «Трактором » в следующий раз в плей-офф.

Сыграли, как просил тренер: строго и с креативом. Почему наши матчи с «Трактором» получаются результативными? Оборона у них плохая (улыбается). Про «Спартак » часто говорят, что у нас плохая защита. Может быть, не только на нас надо внимание обращать?

Дриджер тоже не очень хорошо? Пусть говорят, я не эксперт. Когда об этом говорят люди, которые не играли в хоккей, это звучит странно. Нужно самому надеть форму и попробовать все это сделать.

Помимо вратаря, на поле находятся еще пять человек, которые должны ему помогать. У него достаточно сложная работа», – сказал 21-летний защитник красно-белых.