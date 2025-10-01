Бут набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» на предсезонке. Форвард «Юты» совершил 2 результативных действия за 1:50

Даниил Бут набрал 1+1 в матче с «Лос-Анджелесом» на предсезонке.

20-летний форвард «Юты» принял участие в обоих голах своей команды в выставочном матче с «Лос-Анджелесом » (2:3).

Во втором периоде россиянин совершил 2 результативных действия за 1 минуту 50 секунд. На 26:57 он ассистировал Кэмерону Хебигу, а на 27:47 забил сам. Гол стал для Даниила вторым на текущей предсезонке.

В итоге Бут реализовал 1 из 2 бросков в створ и завершил игру с показателем полезности «+1».

