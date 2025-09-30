«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд. У тольяттинцев лишь 1 победа в сезоне – над «Автомобилистом»
«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Владимира Крикунова победила тольяттинский клуб со счетом 4:0.
У «Сочи» 2-я победа в 5 последних матчах, клуб занимает 7-е место на Западе с 9 очками в 9 играх.
«Лада» потерпела 9-е подряд поражение. Команда Павла Десяткова – последняя в КХЛ с 3 баллами в 10 встречах.
Тольяттинский клуб в текущем сезоне выиграл лишь однажды – у «Автомобилиста» (4:3) в домашнем матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
