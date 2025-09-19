Терещенко о контракте Капризова: «Деньги – это здорово, но есть и спортивная составляющая. Раз клуб предлагает 128 млн долларов, значит, такие суммы отражают уровень Кирилла»
Алексей Терещенко высказался о будущем Кирилла Капризова.
Ранее появилась информация о том, что Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет.
Действующее соглашение форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года
«Сложно комментировать, поскольку решающее значение имеет то, что хочет сам Кирилл. Контракт, деньги – это здорово, но есть еще и спортивная составляющая.
Судя по всему, Кирилл хочет понять, что будет с командой в обозримой перспективе, реально ли с ней выиграть трофеи.
128 миллионов долларов за восемь лет? Раз клуб предлагает такие суммы, значит, они отражают уровень Капризова. Да и в целом подобные контракты подтверждают мастерство российских хоккеистов и отношение к ним в НХЛ», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
