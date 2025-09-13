Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)

Кирилл Капризов хочет 18-19 млн долларов в год по новому договору с «Миннесотой».

Ранее стало известно , что 28-летний форвард отклонил предложение «Уайлд» о новом контракте на 8 лет и 128 млн долларов.

Позже появилась информация , что на этом фоне «Миннесота» запросила у игрока список команд, в которые он готов перейти.

«Клуб не просил и не будет просить Капризова предоставить список клубов для обмена, для спешки нет причин.

Сторона игрока настаивает на почти 20% от потолка зарплат. Он рассчитывает на 18 или даже 19 миллионов долларов за сезон по восьмилетнему контракту.

Капризов подождет, пока Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец «Уайлд» поставил себя в затруднительное положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком. Теперь у него связаны руки», – сообщает RG со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Действующее соглашение россиянина со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года.

За пять сезонов в составе «Миннесоты » на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.

Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка – вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл»