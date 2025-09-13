  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)
42

Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)

Кирилл Капризов хочет 18-19 млн долларов в год по новому договору с «Миннесотой».

Ранее стало известно, что 28-летний форвард отклонил предложение «Уайлд» о новом контракте на 8 лет и 128 млн долларов.

Позже появилась информация, что на этом фоне «Миннесота» запросила у игрока список команд, в которые он готов перейти.

«Клуб не просил и не будет просить Капризова предоставить список клубов для обмена, для спешки нет причин.

Сторона игрока настаивает на почти 20% от потолка зарплат. Он рассчитывает на 18 или даже 19 миллионов долларов за сезон по восьмилетнему контракту.

Капризов подождет, пока Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец «Уайлд» поставил себя в затруднительное положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком. Теперь у него связаны руки», – сообщает RG со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Действующее соглашение россиянина со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года.

За пять сезонов в составе «Миннесоты» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.

Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка – вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
logoНХЛ
деньги
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Капризов получит до 16 млн долларов в год по новому контракту с «Миннесотой». Договор может быть на 5 и более лет (Майкл Руссо)
471 сентября, 07:53
Фридман о Макдэвиде: «Если бы «Ойлерс» могли заплатить ему 50 млн долларов, он бы это заслужил. Многие ожидают, что Капризов и Коннор получат самые высокие зарплаты»
44 августа, 17:28
Джонстон о новом контракте Капризова: «Если он получит около 15 млн долларов в год, я не удивлюсь. Уверен, что ему заплатят больше, чем Драйзайтлю»
2216 июля, 14:57
Главные новости
Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Заместитель по детско‑юношескому хоккею. Он не советник»
122 минуты назад
КХЛ. «Авангард» примет «Динамо» Москва, «Барыс» против «Динамо» Минск
6сегодня, 04:45
46-летний фанат «Ак Барса» погиб в свой день рождения – Антон Агафонов утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге («Бизнес Online»)
12вчера, 22:13
Плотников о противостоянии СКА и «Шанхая»: «Круто. Хорошо, что в Петербурге появился второй клуб, есть некое дерби, даже в медиа. Это придает популярности хоккею в нашей стране»
5вчера, 21:51
Хартли про 1:4: «Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. «Локомотив» не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»
4вчера, 21:19
Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»
58вчера, 21:01
Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С «Локомотивом» мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»
4вчера, 20:47
Крикунов о 2:0 с ЦСКА: «Одна из самых значимых побед в жизни. Для «Сочи» каждое очко на вес золота. Мне говорили, что здесь болеют за гостей – оказалось, нет»
6вчера, 20:16
9 828 зрителей – средняя посещаемость «Шанхая» в первой домашней серии в КХЛ. Далее – выезд к «Амуру» и «Адмиралу»
21вчера, 20:06
Никитин о 0:2 от «Сочи»: «ЦСКА не хватило страсти, отсюда ноль забитых голов. Можно мечтать о задачах, но надо выкладываться каждый день»
8вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»
11 минут назад
Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»
30 минут назад
Мальцев получит 40 млн рублей от «Спартака» за сезон-2026/27 (Михаил Зислис)
57 минут назад
«Рейнджерс» пригласили Шустра на просмотр. У экс-защитника «Тампы» и «Куньлуня» 362 матча в регулярках НХЛ и 69 очков
2сегодня, 03:20
Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков
1сегодня, 03:10
Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»
2вчера, 21:39
Кэйн об игре на Олимпиаде-2026: «Выбирайте меня исходя из того, каким игроком я являюсь сейчас, а не каким был раньше. Я сделаю все, чтобы помочь США побеждать»
вчера, 20:33
Анисин о «Сочи»: «Крикунов не смирится с ролью аутсайдера. «Динамо», ЦСКА – для его команд нет авторитетов. Он пришел добиваться результата, не проигрывать»
вчера, 19:46
Ларионов о Плешкове: «Парень многое испытал в прошлых сезонах, важно дать понять, что в СКА в него верят. В Иванова и Заврагина – тоже. Если вратарь стабилен, то и команда стабильна»
1вчера, 18:29
Заварухин о 4:1 с «Салаватом»: «Автомобилист» сыграл грамотно, парни вкладывались в каждый момент, ловили шайбу на себя. Галкин подчищал, провел хороший матч»
4вчера, 18:12