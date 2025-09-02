Евгений Корешков о СКА: «Никаких проблем не вижу, команда готова к финалу. От Заврагина, Плешкова, Короткого и многих других можно ждать прорывного сезона»
Евгений Корешков считает, что СКА готов к выходу в финал Кубка Гагарина.
– Неоднозначно провел лето и другой ваш бывший клуб – СКА, который больше проигрывал, чем побеждал. В чем проблема?
– Никаких проблем не вижу. СКА созданы все условия для развития, конкуренция очень высокая.
Все последние годы наш тренерский штаб очень много работал с молодежью внутри системы, к основному составу подведена большая группа талантов во всех линиях – от вратарской до атакующей.
От Заврагина, Плешкова, Короткого, многих других можно ждать прорывного сезона, они подведены и созрели. Плюс летом приглашена целая группа легионеров. Мое мнение: СКА готов к финалу, – сказал бывший тренер клуба из Санкт-Петербурга.
