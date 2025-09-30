  • Спортс
Подъяпольский восстановился после травмы. Вратарь «Динамо» может сыграть с «Трактором» 2 октября («Бизнес Online»)

Владислав Подъяпольский восстановился после травмы колена.

По информации «Бизнес Online», голкипер «Динамо» может принять участие в матче с «Трактором», который состоится 2 октября в Москве.

Подъяпольский еще не выходил на лед в текущем FONBET чемпионате КХЛ. В прошлом сезоне 30-летний вратарь провел 42 игры за «Ладу» и «Динамо», отражая 93,8% бросков.

В Кубке Гагарина на его счету 11 матчей и 6 побед при 93,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,15.

Подъяпольский о травме: «Колено провалилось – весь плей-офф играл на уколах. Ближайший месяц на лед выходить противопоказано»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
