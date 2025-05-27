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Подъяпольский о травме: «Колено провалилось – весь плей-офф играл на уколах. Ближайший месяц на лед выходить противопоказано»

Владислав Подъяпольский играл за «Динамо» в плей-офф с травмой колена.

Голкипер провел в минувшем Кубке Гагарина 11 матчей и одержал 6 побед, отражая 93,5% бросков при коэффициенте надежности 2,15.

– В пятом матче с «Трактором» вы не смогли доиграть до конца, были заменены. Это рецидив травмы, которую получили ранее?

– Можно и так сказать. Не секрет, что весь плей-офф я играл на уколах. Об этом уже и Алексей Николаевич Кудашов сказал. Колено провалилось.

Сейчас на отдыхе обхожусь без нагрузок, только различные процедуры, плавание. Ближайший месяц на лед мне выходить противопоказано.

– Были у вас сомнения: играть или не играть?

– Мне дали время после операции. Возможно, нужно было больше времени, но оно все-таки было. Когда я понадобился – меня выпустили. Вопросов тут никаких нет.

– Насколько вас беспокоила травма? Мы знаем случаи, когда у игроков сломаны ребра и они не могут зашнуровать коньки, но на лед выходят.

– На играх морозил колено. Между играми проводили восстановительные мероприятия. Где-то снижали нагрузку, отменяли ледовые тренировки.

Все-таки колено у вратарей выворачивается так, как не выворачивается у обычных людей, – сказал вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский.

Исаев, Подъяпольский и Серебряков – номинанты на приз лучшему вратарю сезона в КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoВладислав Подъяпольский
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травмы
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