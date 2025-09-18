Евгений Артюхин: «Динамо» не нужно лепить горячку, надо дать Кудашову доработать. Это опытный тренер, который показывал хорошие результаты. Ничего критичного не происходит»

Евгений Артюхин отреагировал на слухи об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

Клуб проиграл 4 из 5 матчей в сезоне-2025/26.

– Чем можно объяснить поражения «Динамо»?

– В «Динамо» одни ребята ушли, другие пришли, идет формирование команды. Первый вратарь Владислав Подъяпольский травмирован, и те голкиперы, которые играют, еще не на своем уровне.

Я считаю, что не надо раньше времени делать выводы. Надо дать время, это только начало чемпионата. Одни команды находятся под нагрузками, другие – посвежее. Кто-то начал раньше готовиться к сезону, кто-то – позже.

– Слухи об отставке могут давить на Алексея Кудашова?

– Какое-то давление будет. Эти слухи – не очень хорошо, и так ситуация накаленная. Подобные вбросы – это лишние нервы, переживания.

Я считаю, что руководству «Динамо» не нужно лепить горячку и надо дать Алексею Кудашову доработать. Это опытный тренер, который показывал хорошие результаты.

Ничего критичного не происходит. Команда неплохо играет, где-то матчи проигрываются из-за индивидуальных ошибок игроков. Не стоит увольнять тренера раньше времени, – сказал бывший хоккеист сборной России Евгений Артюхин.

«Динамо» дало Кудашову 5 матчей на исправление ситуации. Ротенберг входит в шорт-лист тренеров, который начали составлять в клубе («Советский спорт»)