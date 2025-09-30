«Лада» может уволить спортивного директора Гомоляко на фоне серии из 8 поражений подряд («СЭ»)
«Лада» может уволить спортивного директора Сергея Гомоляко.
Клуб из Тольятти проиграл 8 матчей подряд и идет на последнем месте в чемпионата FONBET КХЛ.
Ранее «Лада» отправила в отставку главного тренера Бориса Миронова, его заменил Павел Десятков.
Гомоляко стал спортивным директором тольяттинцев в мае этого года. До этого он работал на аналогичной должности в «Металлурге».
Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
Гомоляко об уходе Березина и Юртайкина из «Лады»: «Ребята хорошие, но мы выбрали другую концепцию. Были игроки, которые выглядели интереснее»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
