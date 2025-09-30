Хегландер пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Форвард «Ванкувера» перенес операцию
Нильс Хегландер пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела.
Форвард «Ванкувера» перенес операцию.
24-летний игрок получил травму в матче с «Калгари» (3:1) на предсезонке.
В прошлом сезоне швед набрал 24 (8+16) очка в 72 играх регулярного чемпионата НХЛ. Сезоном ранее ему удалось набрать 36 (24+12) баллов в 80 матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
