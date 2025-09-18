Третьяк о выборе Новосибирска для проведения КПК: «В Нижнем Новгороде арену примут в конце декабря, не успеваем. Ярославль не смог принять нашу команду»
Владислав Третьяк объяснил выбор Новосибирска для проведения Кубка Первого канала.
Турнир пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года. В прошлом году в нем участвовала «Россия 25», а также сборные Казахстана, Беларуси и команда легионеров КХЛ.
«Новая арена в Нижнем Новгороде будет принята только в районе 26 декабря. Поэтому мы не успеваем, и нам не разрешат там играть.
Мы хотели в Нижнем Новгороде [провести турнир]. Во-первых, в Ярославле хотели, но, к сожалению, город не смог принять нашу команду. Нижний Новгород – да, но стадион не примут, мы не можем играть.
Поэтому у нас хороший вариант с Новосибирском. Тем более там любят хоккей, болеют, и губернатор очень много делает», – сказал президент ФХР.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
