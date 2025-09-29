  • Спортс
  • Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона – большой плюс для «Динамо». Но в начале 3-го периода – перестали играть и двигаться, просели все линии»
0

Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона – большой плюс для «Динамо». Но в начале 3-го периода – перестали играть и двигаться, просели все линии»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с «Локомотивом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Играть с чемпионом и победить – это большой плюс для нас. Играли неплохо. Но первые десять минут третьего периода… Надо подумать. «Локомотив», конечно, прибавил. Но и мы остановились. Перестали играть и двигаться.

Стали проигрывать борьбу. Зак [Фукале] нам помог. [Иначе] могли уступить. Но потом взяли себя в руки и довели матч сначала до ничьи в основное время. Хотя были моменты зацепиться. Хорошая игра. Но эти десять минут – просели все линии. Надо будет разобраться.

– Вы сказали, что команда просела с учетом того, как двигался «Локомотив». В матчах плей-офф- прошлого года было примерно такое же, когда добавляли соперники. Может, это такой стиль канадских тренеров? Была команда готова к этому?

– Не буду оглядываться на прошлые матчи. Это ваши сопоставления. Это был другой турнир и другая команда. Не могу с вами согласиться и это сопоставлять.

Мы играли с чемпионом. Это обученная команда, доставляют шайбу до ворот. Мы чуть-чуть остановились. Первые три смены в [третьем периоде] просто поразили нас. Гол получили с контратаки. В атаке надо было сыграть правильно. Здесь надо будет разобраться.

– Егор Бориков неприятно въехал в каркас ворот. Что с ним?

– Завтра будет информация. Не мог играть дальше.

– Дитц и Демченко не попали в заявку. Почему?

– Дитц, скорее всего, сыграет в следующей матче. Демченко пока травмирован.

– Удалось сегодня нейтрализовать первую тройку соперника, которая до этого забрасывала пять матчей подряд. Были персональные указания? Или играли по системе?

– Они забили?

– Нет.

– Значит, что-то получилось. Но у них все звенья хорошие. Персональных заданий не было. Меняли линии под них. Команда целостная. Там каждый может решить вопрос.

– Победу одержали в серии бросков. В прошлом сезоне часто уступали.

– Все, что было раньше – это в прошлом. Сейчас один раз проиграли по буллитам, один раз выиграли. Пока рано делать выводы.

– Пинчук забросил единственную шайбу в серии бросков. Ранее он редко исполнял броски. По какому принципу выбираются буллитеры?

– Приняли решение – выбрали его. Он хорошо забросил. Тут нет принципов. Переговорили с Виталием. Тут должно быть чутье. Бывает, принимаешь решение, а он не забрасывает – проигрываешь. Дали сегодня исполнить Сотишвили, но не забил. У нас есть штатные исполнители: Дитц, Анас. Однако Дитц не играл. Остальное – это чутье.

– Дэл Колл снова не играл. Будет ли он играть в следующих матчах?

– Возможно, – сказал главный тренер минского «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Динамо» Минск
