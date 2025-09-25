  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
0

Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с «Торпедо» в Fonbet КХЛ.

Минское «Динамо» одержало победу в домашнем матче со счетом 3:2. 

– Решили вопрос большинства-меньшинства. Забросили в большинстве. Хотя «5 на 3» не реализовали. Вытерпели. И в меньшинстве ребята здорово оборонялись. Соперник тогда здорово двигал шайбу. Было непросто. Меньшинство сработало тоже.

– Чего не хватило при игре «5 на 3»? Это волнует?

– У нас несколько раз не получается забрасывать в таких ситуациях. Надо брать ответственность на себя, решить вопрос. С убойных позиций иногда начинаем искать передачу.

Вратарь соперника здорово сыграл, дал подпитку своей команде. Особенно в начале матча, когда мы начали здорово. Кульбаков – молодец.

– На прошлой пресс-конференции досталось Пинчуку. Дополнительно с ним общались?

– Ничего такого про него не сказал тогда. Просто напомнил план его подготовки. Если имеешь уровень мастерства, рано или поздно [забросишь]. У них хорошая тройка, она здорово помогает, забрасывает львиную долю шайб. Надо подтягивать другие линии.

– Есть воздействие на второе-третье звенья? Пока они не забрасывают часто.

– Все играем в атаке. Пару других звеньев меньшинством тоже занимаются. Стась выполняет сложную работу, играет и в большинстве, и в меньшинстве. Согласен, может, надо поискать альтернативы. Но все равно там пахнет голом. Всё рядом. Нравятся вещи, которые они делают в большинстве. Бывает, она ушла, но гол придет с тележным скрипом.

– В заявке не было Лайла и Демченко. Почему?

– У Лайла все хорошо. Надеюсь, в следующей игре выйдет на лед. Васю поберегли – микротравма. К следующей игре будет готов. А выйдет первым номером или бэкапом – пока не знаю, – сказал главный тренер минского «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Динамо» Минск
logoДмитрий Квартальнов
logoТорпедо
logoКХЛ
logoДинамо Минск
logoБрэди Лайл
logoИван Кульбаков
logoВасилий Демченко
logoВиталий Пинчук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
159сегодня, 18:59
«Динамо» Минск победило «Торпедо» дома впервые с 2019 года. Пинчук оформил хет-трик
4сегодня, 18:49
В одной команде: 23 истории болельщиков КХЛ о любви к хоккею
вчера, 12:24Трибуна
Главные новости
Алексей Кудашов: «Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Наши тренеры не хуже. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»
7сегодня, 21:21
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
3сегодня, 21:11
Хартли про НХЛ начала 2000-х и сейчас: «Игроки стали выдающимися атлетами. Они быстрее, сильнее, лучше подготовлены. Это делает хоккей более динамичным»
сегодня, 21:02
«Оттава» может предложить Пинто 7 млн долларов за сезон по новому контракту. У 24-летнего форварда 21+16 в 70 матчах в прошлой регулярке
5сегодня, 20:35
Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют – стоит проиграть матч»
3сегодня, 20:14
Хартли о 2:1: «Локомотиву» повезло, что после 1-го периода не проигрывал в счете. «Северсталь» одна из самых быстрых команд в лиге. Они катались, мы смотрели»
сегодня, 19:58
В КХЛ поддержали бы Галицкого, если бы он вложился в лигу: «Частные инвестиции всегда приветствуются. Если Сергей Николаевич изъявит желание, мы поддержим»
13сегодня, 19:31
«Динамо» выиграло 3 матча подряд, победив «Шанхай». Уил забросил победную в овертайме
5сегодня, 19:15
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
159сегодня, 18:59
«Динамо» Минск победило «Торпедо» дома впервые с 2019 года. Пинчук оформил хет-трик
4сегодня, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
сегодня, 22:00
Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
сегодня, 21:37
Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»
сегодня, 20:48
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
сегодня, 19:42
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
сегодня, 19:01
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
7сегодня, 18:17
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
2сегодня, 17:44
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
3сегодня, 17:17
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
сегодня, 16:50
Комтуа о Морозове: «Известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Не уважаю таких игроков»
5сегодня, 16:37