Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с «Торпедо» в Fonbet КХЛ.

Минское «Динамо» одержало победу в домашнем матче со счетом 3:2.

– Решили вопрос большинства-меньшинства. Забросили в большинстве. Хотя «5 на 3» не реализовали. Вытерпели. И в меньшинстве ребята здорово оборонялись. Соперник тогда здорово двигал шайбу. Было непросто. Меньшинство сработало тоже.

– Чего не хватило при игре «5 на 3»? Это волнует?

– У нас несколько раз не получается забрасывать в таких ситуациях. Надо брать ответственность на себя, решить вопрос. С убойных позиций иногда начинаем искать передачу.

Вратарь соперника здорово сыграл, дал подпитку своей команде. Особенно в начале матча, когда мы начали здорово. Кульбаков – молодец.

– На прошлой пресс-конференции досталось Пинчуку. Дополнительно с ним общались?

– Ничего такого про него не сказал тогда. Просто напомнил план его подготовки. Если имеешь уровень мастерства, рано или поздно [забросишь]. У них хорошая тройка, она здорово помогает, забрасывает львиную долю шайб. Надо подтягивать другие линии.

– Есть воздействие на второе-третье звенья? Пока они не забрасывают часто.

– Все играем в атаке. Пару других звеньев меньшинством тоже занимаются. Стась выполняет сложную работу, играет и в большинстве, и в меньшинстве. Согласен, может, надо поискать альтернативы. Но все равно там пахнет голом. Всё рядом. Нравятся вещи, которые они делают в большинстве. Бывает, она ушла, но гол придет с тележным скрипом.

– В заявке не было Лайла и Демченко. Почему?

– У Лайла все хорошо. Надеюсь, в следующей игре выйдет на лед. Васю поберегли – микротравма. К следующей игре будет готов. А выйдет первым номером или бэкапом – пока не знаю, – сказал главный тренер минского «Динамо ».