  • «Локомотив» прервал серию из 5 побед, проиграв «Динамо» Минск. У Пинчука – победный буллит
7

«Локомотив» прервал серию из 5 побед, проиграв «Динамо» Минск. У Пинчука – победный буллит

«Локомотив» проиграл впервые за 6 матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Боба Хартли уступила минскому «Динамо» (2:3 Б) в выездной игре. 23-летний форвард Виталий Пинчук забил победный буллит. 

Таким образом, «Локомотив» набрал 16 очков в 10 матчах и лидирует в таблице Западной конференции. 

«Динамо» Минск одержало 4-ю победу подряд. Команда Дмитрия Квартальнова идет 3-й на Западе с 14 баллами в 9 встречах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
