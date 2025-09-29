«Локомотив» прервал серию из 5 побед, проиграв «Динамо» Минск. У Пинчука – победный буллит

«Локомотив» проиграл впервые за 6 матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Боба Хартли уступила минскому «Динамо» (2:3 Б) в выездной игре. 23-летний форвард Виталий Пинчук забил победный буллит.

Таким образом, «Локомотив » набрал 16 очков в 10 матчах и лидирует в таблице Западной конференции.

«Динамо » Минск одержало 4-ю победу подряд. Команда Дмитрия Квартальнова идет 3-й на Западе с 14 баллами в 9 встречах.