Гусев набрал 700-е очко в КХЛ. Больше только у Шипачева, Мозякина и Радулова
Никита Гусев набрал 700-е очков в КХЛ.
«Динамо» играет с «Нефтехимиком» (2:3, третий период) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
33-летний форвард бело-голубых Никита Гусев отметился результативной передачей на 52-й минуте. Это его 700-е очко в КХЛ с учетом плей-офф. На его счету теперь 700 (255+445) очков в 726 матчах.
Больше него баллов в КХЛ набирали только 3 игрока: Вадим Шипачев (984), Сергей Мозякин (928) и Александр Радулов (762).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
