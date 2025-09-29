Гусев набрал 700-е очко в КХЛ. Больше только у Шипачева, Мозякина и Радулова

Никита Гусев набрал 700-е очков в КХЛ.

«Динамо » играет с «Нефтехимиком » (2:3 , третий период) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

33-летний форвард бело-голубых Никита Гусев отметился результативной передачей на 52-й минуте. Это его 700-е очко в КХЛ с учетом плей-офф. На его счету теперь 700 (255+445) очков в 726 матчах.

Больше него баллов в КХЛ набирали только 3 игрока: Вадим Шипачев (984), Сергей Мозякин (928) и Александр Радулов (762).