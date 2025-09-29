«Нефтехимик» выиграл 4-й матч подряд и прервал серию «Динамо» из 3 побед. Команда Гришина – 2-я на Востоке
«Нефтехимик» выиграл 4 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Игоря Гришина победила московское «Динамо» (3:2) в выездной игре.
Таким образом, «Нефтехимик» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции.
«Динамо» проиграло впервые за 4 матча. Команда Алексея Кудашова – 8-я на Западе с 9 баллами в 9 матчах.
Гусев набрал 700-е очко в КХЛ. Больше только у Шипачева, Мозякина и Радулова
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости