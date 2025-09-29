«Нефтехимик» выиграл 4-й матч подряд и прервал серию «Динамо» из 3 побед. Команда Гришина – 2-я на Востоке

«Нефтехимик» выиграл 4 матча подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Игоря Гришина победила московское «Динамо » (3:2) в выездной игре.

Таким образом, «Нефтехимик » набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции.

«Динамо» проиграло впервые за 4 матча. Команда Алексея Кудашова – 8-я на Западе с 9 баллами в 9 матчах.

