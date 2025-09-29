Кравец о 3:0 с «Адмиралом»: «Барыс» отыграл без удалений, был посвежее и побыстрее. Хотим радовать болельщиков, добиваться побед»

Михаил Кравец высказался о победе «Барыса» над «Нефтехимиком» (3:0) в Fonbet КХЛ.

– Рады победе. Сегодня была командная победа. Отыграли без удалений, были посвежее и побыстрее.

– Вы много забиваете. Команда нашла свою игру?

– Хотелось бы… Большое количество бросков – это важно. Все было целенаправленно и грамотно.

– Команда способна на большее?

– Мы хотим делать свою работу правильно. Радовать болельщиков и добиваться побед.

– Ставили задачу перед третьим периодом сохранить сухарь?

– Такой цели никогда не ставлю. Прошу более четко сыграть в обороне. Не торопиться начинать атаку.

– Необычное первое звено. Это был эксперимент?

– Это не эксперимент. Последние игры нам приходилось догонять. Подумал, что надо что‑то изменить.

– На Симонова неудачно приземлился арбитр. Это было больно? Он дотерпел? Все нормально?

– Хоккей – это вообще больно, – сказал главный тренер «Барыса ».