Кравец о 3:0 с «Адмиралом»: «Барыс» отыграл без удалений, был посвежее и побыстрее. Хотим радовать болельщиков, добиваться побед»
– Рады победе. Сегодня была командная победа. Отыграли без удалений, были посвежее и побыстрее.
– Вы много забиваете. Команда нашла свою игру?
– Хотелось бы… Большое количество бросков – это важно. Все было целенаправленно и грамотно.
– Команда способна на большее?
– Мы хотим делать свою работу правильно. Радовать болельщиков и добиваться побед.
– Ставили задачу перед третьим периодом сохранить сухарь?
– Такой цели никогда не ставлю. Прошу более четко сыграть в обороне. Не торопиться начинать атаку.
– Необычное первое звено. Это был эксперимент?
– Это не эксперимент. Последние игры нам приходилось догонять. Подумал, что надо что‑то изменить.
– На Симонова неудачно приземлился арбитр. Это было больно? Он дотерпел? Все нормально?
– Хоккей – это вообще больно, – сказал главный тренер «Барыса».