  • Заварухин о 4:1 «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Парни вышли биться, умирать друг за друга. После 2 безобразных матчей был разговор в раздевалке, нам нужна была победа»
Заварухин о 4:1 «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Парни вышли биться, умирать друг за друга. После 2 безобразных матчей был разговор в раздевалке, нам нужна была победа»

Николай Заварухин подвел итоги игры с «Ак Барсом» в Fonbet КХЛ.

– Нам нужна была эта победа: очень много травмированных игроков в команде, молодым парням была необходим этот выигрыш, чтобы они росли. Здорово, что забили первыми и грамотно действовали в средней зоне, было четкое подключение Блэкера в первом голе, мог еще.

Парни вышли биться, умирать друг за друга, это вознаградилось хорошей победой. В третьем периоде пришлось много обороняться, грамотно это делали, Женька Аликин нас выручил.

– Надолго ли выбыл Да Коста? Кого из травмированных можно ждать первым?

– Стефан проходит обследование, окончательно будет известно позднее. Вы видели, что Волк и Мэйсек вышли кататься, но пока без контакта, без контроля шайбы, набирают кондиции. Молодые игроки набираются опыта, ждем большего от них. Наша профессия – искать в каждом игроке резервы, развивать его лучшие качества.

– За счет чего команда вернула настрой и энергетику после провальных игр с «Нефтехимиком»?

– Это были два безобразных матча, никому не понравились. Был разговор в раздевалке, что мы не имеем права так играть, не было азарта, который должен быть в каждой игре. С «Локомотивом» была живая лавка, эмоции, это основное, за счет этого куются победы. Конечно же, командные действия игроков, без которых не бывает побед.

– «Ак Барс» забил в раздевалку. Что сделали, чтобы гости не развили этот успех?

– Успокоили парней, указали им, как должны действовать во втором периоде. В меньшинстве здорово парни отработали, третий гол немного остудил соперника.

– Стало известно, что у Да Косты будет еще один ребенок. Отпустите ли его на роды в случае чего?

– Конечно, мы всех отпускаем, это нормальная практика. Кто-то просит сыграть, а потом – забрать ребенка. Бывает, что на фоне этого ребята показывают отличный уровень, – сказал главный тренер «Автомобилиста». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
