Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком». Второй бомбардир клуба в прошлом сезоне пропустил старт текущего из-за травмы

Никита Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком».

22-летний форвард включен в состав нижнекамцев на двухматчевую выездную серию против «Торпедо » и московского «Динамо ».

Второй бомбардир нижнекамцев в прошлом сезоне FONBET КХЛ (34 очка в 67 играх, 15+19) пропустил старт текущего чемпионата из-за травмы.

«Сейчас Хоружев начинает потихоньку тренироваться с командой, надеемся, что в скором времени увидим его на льду», – сообщил главный тренер нижнекамцев Игорь Гришин.

Отмечается, что месте с командой не полетели форварды Александр Дергачев и Герман Точилкин – оба травмированы.

При этом в состав на выезд попал нападающий Рауль Якупов , начинавший сезон в «Ижстали».