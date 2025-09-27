Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком». Второй бомбардир клуба в прошлом сезоне пропустил старт текущего из-за травмы
Никита Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком».
22-летний форвард включен в состав нижнекамцев на двухматчевую выездную серию против «Торпедо» и московского «Динамо».
Второй бомбардир нижнекамцев в прошлом сезоне FONBET КХЛ (34 очка в 67 играх, 15+19) пропустил старт текущего чемпионата из-за травмы.
«Сейчас Хоружев начинает потихоньку тренироваться с командой, надеемся, что в скором времени увидим его на льду», – сообщил главный тренер нижнекамцев Игорь Гришин.
Отмечается, что месте с командой не полетели форварды Александр Дергачев и Герман Точилкин – оба травмированы.
При этом в состав на выезд попал нападающий Рауль Якупов, начинавший сезон в «Ижстали».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
