Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»
Джордан Гросс рассказал, почему перешел в «Трактор».
– Почему вы выбрали «Трактор»?
– Последние сезоны получились для «Трактора» весьма успешными, а моя цель – выиграть чемпионство. То, что «Трактор» сейчас постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором.
– Была ли возможность остаться в минском «Динамо»?
– Да, мне было тяжело уйти. Мне нравился Минск, команда и проведенное здесь время, принять решение о переходе было крайне нелегко.
– Рассматривали ли другие опции на рынке?
– Нет, я выбирал исключительно между двумя этими клубами, – сказал защитник «Трактора» Джордан Гросс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
