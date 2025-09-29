Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»

Джордан Гросс рассказал, почему перешел в «Трактор».

– Почему вы выбрали «Трактор»?

– Последние сезоны получились для «Трактора» весьма успешными, а моя цель – выиграть чемпионство. То, что «Трактор» сейчас постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором.

– Была ли возможность остаться в минском «Динамо»?

– Да, мне было тяжело уйти. Мне нравился Минск, команда и проведенное здесь время, принять решение о переходе было крайне нелегко.

– Рассматривали ли другие опции на рынке?

– Нет, я выбирал исключительно между двумя этими клубами, – сказал защитник «Трактора » Джордан Гросс .