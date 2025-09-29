  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»
1

У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал о своем образовании в сфере бизнеса.

— Какое образование вы получили в колледже?

— Я закончил бизнес-школу, у меня есть степень MBA. Возможно, после завершения хоккейной карьеры я могу заняться бизнесом — даже хоккейным, кто знает, я наслаждаюсь этой игрой. Однако я об этом еще не задумывался, хочется подольше поиграть в хоккей.

— Университет следил за вашей учёбой или мог прощать какое-то отставание за хорошую игру?

— Да, две плохие оценки — ты не мог играть. Надо было засесть за учебники и все серьезно исправлять – это создавало нужный баланс между учебой и спортом. Конечно, это было непросто временами, но это помогало тебе лучше распоряжаться своим временем. Впрочем, у меня обычно были хорошие оценки (улыбается), — сказал 30-летний американец.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДжордан Гросс
бизнес
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Трактора» Гросс: «Наслаждаюсь жизнью в России. Челябинск – отличный город, здесь много хороших ресторанов и красивые церкви, я уже был в одной»
119 сентября, 20:22
Гросс о 3 поражениях «Трактора» в 4 матчах: «Никто не переживает о старте, сезон только начинается. У нас много новых лиц, нужно время, чтобы понять нашу систему игры»
13 сентября, 14:37
«Трактор» подписал контракт с Гроссом на год. У защитника 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо»
126 июня, 10:05
Главные новости
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Локомотив» против минского «Динамо»
21сегодня, 04:28
Овечкин на предсезонке, торговля сгущенкой. Редкие истории про хоккейный «Авангард»
сегодня, 03:50Тесты и игры
НХЛ. Выставочные матчи. 2+2 Драйзайтля и 1+2 Макдэвида принесли победу «Эдмонтону» над «Ванкувером», «Миннесота» проиграла «Чикаго», «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси»
14сегодня, 02:40
Макэвой о Харе: «Такие ребята не растут на деревьях. Он лидер, каждый день подавал пример. Его присутствие окажет огромное влияние на всех в «Бостоне»
7вчера, 21:27
Бучельников о хет-трике: «Терпел, терпел и, наконец, получилось забросить. Сильно давило, что не удавалось забить, приносить пользу ЦСКА»
вчера, 20:58
Столарц продлил контракт с «Торонто» на 4 года. Кэпхит – 3,75 млн долларов
10вчера, 18:24
Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Руководство зашло в раздевалку. Страшных вещей не было. Поговорили с ребятами, сказали: «Хорош, дальше уже некуда»
8вчера, 18:14
Никитин о 7:2 с «Ладой»: «Нестандартная игра получилась. Был командный посыл, за это можно держаться. Спронг показал, что он не жадный игрок, когда нужно – отдавал шайбу»
1вчера, 17:25
«Каролина» отправила Мифтахова и Хажеева в АХЛ
4вчера, 17:14
Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»
13вчера, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Жаровский о последнем месте «Салавата» на Востоке: «У нас все получится, сезон только стартовал. Нужно улучшить реализацию, играть строже и проще в обороне»
53 минуты назад
Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
3вчера, 21:56
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
вчера, 21:44
Барулин о 2:1 с «Торпедо»: «Очень важная победа для «Нефтехимика». Мы придерживаемся плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы»
1вчера, 21:11
Горбунов о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошо, что перестроились после Нижнекамска. «Автомобилисту» надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте»
вчера, 20:46
Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»
2вчера, 20:30
Десятков о «Ладе»: «Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Не боимся, что нас могут снять. Верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти»
вчера, 20:14
Столарц о продлении контракта с «Торонто»: «Хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»
вчера, 19:56
Коваленко о хет-трике в матче с «Ладой»: «Хоккей – игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, партнерам огромная благодарность. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде»
вчера, 19:43
Долженков о 7:2 с «Ладой»: «Матч нельзя назвать идеальным, проспали начало, но собрались и победили. Два хет-трика в одной игре – уникальное событие»
вчера, 19:28