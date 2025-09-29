У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»

Защитник «Трактора» Джордан Гросс рассказал о своем образовании в сфере бизнеса.

— Какое образование вы получили в колледже?

— Я закончил бизнес-школу, у меня есть степень MBA. Возможно, после завершения хоккейной карьеры я могу заняться бизнесом — даже хоккейным, кто знает, я наслаждаюсь этой игрой. Однако я об этом еще не задумывался, хочется подольше поиграть в хоккей.

— Университет следил за вашей учёбой или мог прощать какое-то отставание за хорошую игру?

— Да, две плохие оценки — ты не мог играть. Надо было засесть за учебники и все серьезно исправлять – это создавало нужный баланс между учебой и спортом. Конечно, это было непросто временами, но это помогало тебе лучше распоряжаться своим временем. Впрочем, у меня обычно были хорошие оценки (улыбается), — сказал 30-летний американец.