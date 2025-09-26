Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»

Ги Буше высказался о работе с российскими хоккеистами.

– Вы тренировали Кросби и Мэттьюса, а сейчас работаете с Войновым, Прохоркиным и Чистяковым. Как вам работается с представителями российской школы хоккея?

– Очень нравится работать с ними, как со всеми остальными игроками нашей команды. Это отличные люди, у них отличное отношение к делу и они преданы ему. Это те показатели, на которые мы ориентировались при подписании игроков.

У них всех отличный уровень дисциплины, и они очень вовлечены. Я наслаждаюсь, что тренирую их. У нас в целом отличная группа ребят, они все хотят быть на одной волне. И в большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .