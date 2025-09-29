Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
Максим Федотов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (2:1).
«Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило нашу победу. Дай бог дальше так же продолжить.
Да, играл против своей бывшей команды. Была ли сверхмотивация? У меня уже много бывших команд. Что касается Нижнего Новгорода, то скажу, что приятно сюда приезжать. В Нижнем Новгороде мои родители живут, они были на матче. Очень приятно.
По поводу стычки, которая произошла в третьем периоде. Обычный игровой момент, ничего такого там не было. В такой игре обычно происходит всплеск эмоций. Но это уже в прошлом.
Самое главное – мы выиграли. Остальное, думаю, нам скажет тренерский штаб», – сказал защитник «Нефтехимика» Максим Федотов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
